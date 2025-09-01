Taranto, scontro auto-moto in pieno centro. Due in ospedale

Traffico bloccato a Taranto in pieno centro cittadino per un incidente stradale avvenuto intorno alle 6.50 di lunedì 1 settembre.
Lo scontro si è verificato in via Minniti, nelle vicinanze della Caserma Mezzacapo, e ha visto coinvolte una Volkswagen Golf e una motocicletta Piaggio Beverly.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Taranto con due pattuglie per i rilievi del caso.
I due occupanti della moto sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Al momento non si conosce la gravità delle loro condizioni.
La dinamica del sinistro è in corso di accertamento.
Foto Francesco Manfuso
