1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto, scontro auto-moto in pieno centro. Due in ospedale

Redazione 1 Settembre 2025
centered image

Traffico bloccato a Taranto in pieno centro cittadino per un incidente stradale avvenuto intorno alle 6.50 di lunedì 1 settembre.

Lo scontro si è verificato in via Minniti, nelle vicinanze della Caserma Mezzacapo, e ha visto coinvolte una Volkswagen Golf e una motocicletta Piaggio Beverly.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Taranto con due pattuglie per i rilievi del caso.
I due occupanti della moto sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Al momento non si conosce la gravità delle loro condizioni.

La dinamica del sinistro è in corso di accertamento.

 

Foto Francesco Manfuso

centered image

