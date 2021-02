Un centauro tarantino ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ss.annunziata in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada che collega Taranto alla borgata di Lama. La moto in sella alla quale viaggiava la persona ferita, si sarebbe scontrata per cause da accertare con un’auto in transito. Sul posto la Polizia Locale ed i sanitari del 118.

—