Nella tarda serata di ieri si è verificato nel centro di Taranto un Incidente tra un bus urbano e un’ auto in via Nitti angolo via Principe Amedeo. Stando a quanto si è appreso la vettura coinvolta sarebbe fuggita. Tanta paura ma per fortuna solo feriti in maniera lieve alcuni passeggeri a bordo del mezzo pubblico, sul posto Polizia Locale e sanitari del 118.