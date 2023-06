Taranto: Scontrini fiscali non emessi da 34 attività su 80

Nelle ultime 2 settimane la Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza economico – finanziaria dell’intero territorio provinciale.

Controllate diverse attività commerciali dei capoluogo e della provincia, in particolare a Statte, Massafra, Laterza, Martina Franca, San Giorgio Ionico e Carosino: sono state rilevate numerose violazioni nell’emissione degli scontrini fiscali.

Nello specifico, sono state svolte oltre 80 ispezioni con irregolarità, come l’omesso rilascio di ricevute e scontrini fiscali, in 34 casi. Tra gli esercizi commerciali interessati da queste violazioni figurano panifici, parrucchieri, profumerie, officine e rivendite di accessori per telefonia.

