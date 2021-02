Taranto | Ilva, sciopero e presidio il 17 febbraio per mancata integrazione cigs

Uno sciopero con presidio di protesta sarà effettuato a Taranto dai dipendenti di Ilva in amministrazione straordinaria il 17 febbraio. Lo hanno deciso oggi i sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb. Sono 1600 persone solo a Taranto, in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, che hanno due problemi. Uno immediato: la mancata erogazione, almeno sinora, dell’integrazione economica per il 2021 al trattamento di cigs. L’altro di prospettiva: capire se per loro c’è ancora futuro in ArcelorMittal, visto che l’accordo di settembre 2018 ne prevedeva la ricollocazione mentre le intese di marzo e dicembre 2020 non fanno cenno al loro problema.(AGI)