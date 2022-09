TARANTO – Un nutrito corteo di studenti si è snodato per le principali vie del centro di Taranto. Ad alimentare la manifestazione i temi legati alla salvaguardia ambientale, in particolare ai cambiamenti climatici, in tanti hanno scandito cori e slogan, in evidenza striscioni e cartelli per evidenziare i temi legati alla siccità, agli agricolori in ginocchio, al caldo estremo che ha provocato vittime e ai ghiacciai che collassano. Rivolto un appello ai candidati che andranno a comporre il nuovo governo.