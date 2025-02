Taranto, scioglimento consiglio comunale: M5S “Epilogo annunciato”

Lo scioglimento del Consiglio Comunale di Taranto era, per il Movimento 5 Stelle, un finale prevedibile di una vicenda amministrativa segnata dal trasformismo politico. In una nota, il gruppo M5S di Taranto esprime il proprio rammarico per una gestione che, a loro dire, ha sacrificato principi fondamentali come etica, dignità e rispetto per i cittadini.

“La permanenza nel Movimento non è semplice – sottolineano – perché significa rinunciare a poltrone e privilegi in nome della coerenza e dell’onestà, valori sempre più rari in politica”. Secondo il M5S, l’amministrazione guidata dal sindaco Melucci non aveva basi solide per garantire un futuro alla città.

Ora, con il Consiglio sciolto, il Movimento auspica un totale rinnovamento della classe dirigente per ridare a Taranto una prospettiva di sviluppo concreto.

