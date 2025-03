Taranto, schianto tra auto nella notte in pieno centro cittadino

TARANTO – Schianto nella notte tra sabato e domenica, poco prima dell’una, in pieno centro a Taranto. Due auto, una Lancia ed una Peugeot si sarebbero scontrate all’incrocio tra Via Dante e Via Polibio, violento l’impatto, ma non si conosce l’esatta dinamica del sinistro, per tentare di fare luce su quanto accaduto si sono recati sul posto dell’incidente gli agenti della Polizia di Taranto al fine di ricostruire le circostanze che hanno portato alla collisione. Da accertare anche le conseguenze dell’incidente, nella carambola sarebbe stata coinvolta anche un’auto parcheggiata che ha subito danni.

Qui sotto la Polizia Locale a lavoro per i rilievi del sinistro



