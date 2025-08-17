Taranto, schianto sulla Statale 106: tre auto coinvolte, cinque feriti

TARANTO – Grave incidente sulla Statale 106, dove nella giornata di oggi si è verificato un violento scontro che ha coinvolto tre vetture: una Renault Espace, una Fiat Multipla e una Nissan.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle auto sarebbe entrata contromano, causando l’impatto frontale. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma lo scontro è stato particolarmente violento.

Il bilancio è di cinque feriti, di cui uno in codice rosso, trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata insieme agli altri coinvolti. Le condizioni del ferito più grave sono monitorate costantemente dai medici.

Sul posto sono intervenuti 118, inVigili del Fuoco del distaccamento del porto di Taranto e Polizia di Stato per i rilievi e per gestire la viabilità, rimasta bloccata per diverse ore.

Foto Francesco Manfuso



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author