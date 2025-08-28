28 Agosto 2025

Taranto, schianto nella notte: muore centauro 25enne, grave un altro ragazzo

Giovanni Sebastio 28 Agosto 2025
TARANTO – Tragedia al rione Tamburi di Taranto all’incrocio tra via Orsini e via Buonarroti, Taranto.
Il drammatico incidente stradale è avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 agosto poco dopo le due tra un’Audi A1 con cinque persone a bordo ed una moto Yamaha T-Max sulla quale viaggiavano due persone, finita contro un edificio.

Le conseguenze sono state tragiche: il conducente della moto, un 25enne, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il passeggero, anch’egli giovane, è rimasto gravemente ferito. I cinque occupanti dell’Audi hanno riportato solo lievi ferite, ma sono stati comunque trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e 118. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per accertare le responsabilità e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

I due mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati.

