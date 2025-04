Taranto, schianto nella notte: fuggono i due in sella ad una moto

TARANTO – Nottata movimentata nel centro di Taranto per un violento schianto tra un’auto ed una motocicletta che potrebbe essere stata rubata, ma al momento non è stata fatta ancora nessuna denuncia.

L’impatto è avvenuto all’incrocio tra Via Medaglie d’Oro e Via Mezzetti, le due persone che si trovavano in sella alla motocicletta sono fuggite facendo perdere le proprie tracce, sul posto si sono recate tempestivamente le Volanti della Questura di Taranto, appaiono ingenti i danni riportati dai due mezzi.

Sono subito state avviate le indagini per identificare i fuggitivi, fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze per le persone a bordo dell’auto. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author