Taranto | Schianto nella notte, due feriti

Paura per un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica alla periferia di Taranto. Un’auto, una Mercedes, si è ribaltata in Viale Unità d’Italia all’altezza di Via Mediterraneo, il bilancio è di due persone ferite entrambe si trovavano a bordo della vettura, sono state soccorse dai sanitari del 118, necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto per rimuovere il mezzo dalla carreggiata. Per i rilievi del caso sono giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato, anche per la ricostruzione della dinamica dell’incidente nel quale non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

Foto F. Manfuso