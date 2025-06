Taranto, schianto in pieno centro: un ferito in codice rosso

Grave incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 6 giugno all’incrocio tra via Oberdan e via Duca degli Abruzzi, a Taranto. Una Jeep blu, dopo l’urto con una Volkswagen, si è ribaltata finendo la propria corsa sopra un’altra Jeep regolarmente parcheggiata. Il conducente della Jeep blu è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale SS. Annunziata in codice rosso. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare i rilievi e a mettere in sicurezza l’area per consentire la normale ripresa della viabilità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author