Taranto: schianto autobus-auto, grave una donna

Schianto tra un autobus CTP e un’auto nel pomeriggio di martedì 19 settembre lungo la strada che da Taranto conduce a San Giorgio Jonico. Una Opel Corsa, guidata da una donna, si è scontrata frontalmente con il pullman che viaggiava in direzione città. Nell’impatto, proprio la donna avrebbe avuto la peggio: trasportata in codice rosso all’ospedale SS Annunziata, sarebbe in condizioni gravi. Ci sarebbero feriti anche tra i passeggeri dell’autobus, ma non si conoscono nel dettaglio le condizioni: alcuni sarebbero stati condotti in ospedale. Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche la Polizia per accertare la dinamica: pare che l’incidente sia stato causato, ma è da verificare, da un sorpasso azzardato. Traffico paralizzato in entrambe le direzioni.

Laura Milano

