Taranto, Scalera: “Promozioni arbitrarie in Sanitaservice, serve chiarezza”

Il consigliere regionale ha chiesto audizione urgente in Regione

Il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani) ha sollevato dubbi in merito ad alcune recenti promozioni avvenute all’interno di Sanitaservice Taranto, la società in house della Asl Jonica. In una nota, Scalera ha evidenziato come alcuni dipendenti siano stati inquadrati nella posizione contrattuale di DS a seguito di conciliazioni aziendali, senza che siano state attivate procedure trasparenti di selezione interna.

“Se confermato – afferma -, si tratterebbe di una grave violazione dei principi di equità, trasparenza e meritocrazia, che devono essere garantiti in ogni atto della pubblica amministrazione, soprattutto quando si parla di progressioni di carriera e gestione di fondi pubblici”.

Scalera ha quindi inoltrato una richiesta di audizione urgente in commissione sanità presso il Consiglio regionale, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle modalità con cui sono stati attribuiti i nuovi incarichi. Ha chiesto che vengano ascoltati in sede istituzionale l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, la direzione strategica della Asl Taranto, l’amministratore unico di Sanitaservice e le organizzazioni sindacali coinvolte.

“È fondamentale ristabilire un principio di trasparenza nell’attribuzione degli incarichi e garantire pari opportunità per tutti i dipendenti perché la fiducia nei confronti delle istituzioni si basa anche sul rispetto delle regole”, ha concluso Scalera.

