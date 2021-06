Nella giornata di martedì 29 giugno, il Tribunale di Taranto ha dissequestrato le quote del club grazie a un versamento di 47mila euro effettuato dallo stesso Massimo Giove. La situazione si è sbloccata, quindi: giovedì 1° luglio si terrà l’assemblea dei soci che dovrà approvare il bilancio, dopodiché Vittorio Galigani, consulente personale di Massimo Giove, partirà alla volta di Firenze per depositare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C.