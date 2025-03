Taranto, sasso contro un autobus: ferita un’anziana

TARANTO — Paura nella serata di mercoledì 19 marzo a bordo di un autobus della linea 8, colpito da un sasso che ha mandato in frantumi uno dei finestrini. L’episodio è avvenuto poco prima delle 20 in via Lago Maggiore, nel quartiere Salinella, nei pressi dello stadio Erasmo Iacovone.

Le schegge di vetro hanno ferito lievemente un’anziana passeggera, medicata sul posto dai sanitari del 118 senza necessità di ricovero. Sul luogo è intervenuta la polizia, che ha ascoltato i testimoni e avviato le indagini. Il sasso è stato recuperato all’interno del bus.

Kyma Mobilità, la società partecipata che gestisce il trasporto pubblico cittadino, ha stigmatizzato l’accaduto, condannando fermamente l’atto vandalico.

