Taranto, sassi e bottiglie contro bus: Zotti, “Ormai è emergenza”

Ancora violenza a bordo di un autobus di linea a Taranto. Nella serata di mercoledì 19 marzo, intorno alle 19.30, un autobus della linea 8 di Kyma Mobilità è stato colpito da pietre e bottiglie di vetro lanciate dall’area delle case popolari all’angolo di via Lago Maggiore, nel quartiere Salinella. I finestrini sono andati in frantumi e le schegge hanno ferito alla testa una donna a bordo, soccorsa dai sanitari del 118.

«Questa volta è stata colpita una cittadina, ma ogni giorno i nostri lavoratori rischiano. Siamo stanchi di dover ripetere che così non è più possibile lavorare e offrire un servizio alla comunità. Se questa non è un’emergenza sicurezza, non so cosa sia» ha dichiarato il segretario generale della FILT CGIL, Francesco Zotti, chiedendo interventi immediati per tutelare personale e passeggeri.

