Taranto, Saraniti segna ed esulta: i suoi ex tifosi non la prendono bene

Il colpo di testa di Saraniti (con deviazione probabilmente decisiva di Lancini) ha dato il là al successo del Taranto contro il Palermo. In rete, perciò, l’ex di turno più atteso, la cui esultanza liberatoria in campo e il post su Instagram con la scritta “+3” affiancata da due cuori, uno rosso e uno blu, non è andata giù a molti tifosi palermitani. “Non venire al Barbera: sarai ricoperto di fischi”, oppure “Traditore”, o ancora “Vergognati”, ma in generale commenti di questo stampo, si leggono sotto la foto in questione. Che il rapporto tra le parti, dopo la scorsa stagione e l’addio maturato in estate, non fosse idilliaco lo si sapeva, ma ora si è definitivamente incrinato.