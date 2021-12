Taranto, Saraniti: “Facciamo sempre del nostro meglio”

TARANTO Intervenuto nel corso di Rossoblù 85, l’attaccante Andrea Saraniti commenta il momento del Taranto al termine del derby perso contro il Bari. La sfida esterna contro i galletti giunge dopo quelle affrontare su altri campi ostici come Avellino e Castellamare di Stabia: “Sono squadre temibili in casa, come noi del resto. Dobbiamo lavorare con mister e staff, curare quei dettagli che non ci hanno permesso di portare punti a casa. I tifosi sono fantastici, questa compattezza forse in passato è mancata. Io sono tranquillo, stiamo facendo un buon percorso. Stiamo onorando al meglio questa maglia. Bisogna continuare così. La mia condizione? In queste settimane in cui sono stato fermo ho fatto del lavoro fisico, col mister le scelte sono state ponderate. Pensavo di arrivare coi crampi domenica, ma invece è andata bene tutto sommato. Qualcosa è mancata sotto l’aspetto tecnico ma fondamentalmente sono soddisfatto. Le critiche dei tifosi? Il tifoso può dire tutto, noi facciamo del nostro meglio”.