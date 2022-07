Taranto: Santarpia al Monterosi, piace Panattoni

Antonio Santarpia, 2000, nella prossima stagione giocherà nel Monterosi. L’attaccante, che sembrava destinato alla conferma, ha già salutato la piazza con un messaggio social dopo due stagioni in rossoblu. Nel frattempo, il Taranto ha messo gli occhi su Matteo Panattoni, punta centrale del 2002 di proprietà del Pisa. La trattativa sarebbe a buon punto. Non trova conferme l’interessamento per l’attaccante portoghese Ze Gomes (1999), nell’ultima al Seregno in Serie C. Il club rossoblu vorrebbe rinforzare il reparto con un elemento più esperto.