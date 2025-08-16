Taranto–San Giorgio, auto esce di strada e si ribalta all’alba: due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato alle prime ore del 16 agosto, intorno alle 4:45, lungo la Taranto–San Giorgio Ionico. Una Citroën C3, dopo un presunto sorpasso azzardato, è uscita di strada finendo in un campo di grano e ribaltandosi più volte. Le tracce lasciate sull’asfalto fanno ipotizzare una manovra improvvisa che avrebbe provocato la perdita di aderenza del veicolo, causando il capovolgimento.

A bordo viaggiavano due ragazzi, un uomo e una donna, entrambi originari di Crispiano. Dopo l’impatto sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo e sono stati soccorsi da alcune persone presenti sul luogo dell’incidente, che li hanno trasportati in ospedale. Le loro condizioni restano sotto osservazione, mentre ulteriori accertamenti medici chiariranno l’entità delle ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Locale e i tecnici dell’Anas. La carreggiata è stata messa in sicurezza e la viabilità regolata per consentire le operazioni di soccorso. Gli agenti della Polizia Locale hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

foto: Francesco Manfuso

