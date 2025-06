Taranto, Salvini elogia Tacente: “Bella battaglia elettorale”

Il leader della Lega: “Continuerò a essere a disposizione per la città”

Dopo l’esito del ballottaggio a Taranto, che ha visto prevalere il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti, il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno dimostrato da Francesco Tacente, candidato sindaco sostenuto dalla Lega. «Matteo Salvini si è complimentato con il candidato sindaco di Taranto appoggiato dalla Lega, Francesco Tacente, per la bella e coraggiosa battaglia elettorale» ha reso noto il partito, commentando i primi dati ufficiali che hanno sancito la sconfitta del centrodestra. Il leader della Lega ha inoltre ribadito la propria vicinanza al territorio pugliese, sottolineando che continuerà a seguire con attenzione le esigenze della città. «Salvini ha confermato che è e sarà sempre a disposizione della città pugliese anche in veste di vicepremier e ministro, ribadendo la sua concreta attenzione per tutti gli enti locali» ha concluso la nota del partito.

