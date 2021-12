Taranto, Salvatore Vitiello promosso Ammiraglio di Squadra

TARANTO – Prestigioso salto in avanti nella carriera di Salvatore Vitiello, il comandante di Marina Sud è stato promosso al grado di Ammiraglio di Squadra.

Un avanzamento che premia gli sforzi profusi in riva allo Jonio dall’Ammiraglio Vitiello, sin dal primo giorno del suo arrivo, il 17 novembre 2017, è nota infatti la sua grande professionalità operativa in seno all’amministrazione militare ed in particolare il profondo legame con la città alla quale ha spalancato le porte della nostra Marina Militare, grazie alla costante attenzione anche alle dinamiche sociali.

Adesso il Comando Marittimo Sud torna ad avere l’insegna con le tre stelle sul Castello Aragonese.

All’ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, le congratulazioni dell’editore, del direttore e di tutto lo staff di AntennaSud.

Foto in evidenza Marina Militare