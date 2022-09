Fermento in casa Taranto. Il mercato rossoblu non si ferma mai. Abbandonata la trattativa per Marco Firenze (centrocampista), scarsamente convinto dal progetto, il diesse Luca Evangelisti sembra aver individuato un nuovo portiere. Si tratta di Gianmarco Vannucchi, 27 anni, nelle ultime due stagioni in forza al Padova. In passato, esperienze anche con la Salernitana, tra B e C, poi Alessandria e Renate. Toscano di Santa Lucia (Prato), è cresciuto nei settori giovanili di Pro Vercelli e Juventus. Vannucchi è atteso in città nella mattinata di venerdì 16 settembre per la firma.