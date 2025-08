Taranto, salta la cordata D’Ippolito-Granvilla: resta solo Warren?

Colpo di scena a 24 ore dalla chiusura per la presentazione delle manifestazioni di interesse: ora, la speranza è che qualcuno si presenti

Colpo di scena inatteso. A poco più di 24 ore dalla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nuova società, la cordata tarantina formata da Aldo D’Ippolito e Granvilla si sarebbe ritirata definitivamente.

L’appuntamento decisivo era fissato per le 10:30 di martedì 5 agosto, quando i due imprenditori avrebbero dovuto costituire la nuova società davanti a un notaio. Tuttavia, uno dei due non si è presentato all’incontro. Secondo quanto trapelato, la decisione sarebbe maturata a seguito delle accuse e degli attacchi ricevuti sui social negli ultimi giorni, che avrebbero spinto uno dei protagonisti a ritenere di non essere gradito alla piazza, scegliendo così di fare un passo indietro.

Una mossa che potrebbe complicare il percorso di rinascita verso l’iscrizione del Taranto al prossimo campionato di Eccellenza. Al momento, non risultano nuove cordate locali pronte a farsi avanti, mentre resta aperta, ma da verificare nei tempi, l’ipotesi americana rappresentata da David Warren.

Resta da capire se Warren riuscirà, in extremis, a presentare tutta la documentazione necessaria entro il termine fissato per la manifestazione d’interesse. In caso contrario, lo scenario più temuto potrebbe materializzarsi: Taranto rischia concretamente di restare senza calcio per un anno intero, e di dover ripartire dalla Terza Categoria nella stagione successiva. Ore decisive per il futuro del calcio in città, tra delusione, incertezza e un clima sempre più teso.

