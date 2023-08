Taranto: Sail GP, le iniziative collaterali col programma Inspire

Nel weekend del 23 e 24 settembre, lo specchio d’acqua del Mar Grande di Taranto sarà lo stadio nautico del ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix, quarto dei dodici eventi previsti nella stagione 4 di SailGP. Tuttavia, già da metà settembre partirà nel capoluogo ionico ‘Inspire’, il programma di iniziative collaterali che SailGP, in collaborazione con ROCKWOOL e One Ocean Foundation, dedica a livello internazionale a tutti i territori toccati dal circuito, per lasciare un’eredità positiva alle generazioni future, offrendo istruzione ed esperienze formative.

”Inspire” coinvolge i giovani tramite lo sport con un occhio molto attento all’ambiente e rappresenta un’occasione unica per i giovani che possono conoscere un nuovo mondo per sviluppare nuovi sogni e ambizioni.

“Il programma Inspire è strategico nella nostra relazione con SailGP – commenta il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci -. Educare i giovani velisti attraverso le conoscenze tecniche condivise da SailGP è un tassello fondamentale di questo grande evento e siamo orgogliosi di poter nuovamente supportare l’iniziativa, dopo il successo dell’edizione 2021. Taranto cresce attraverso questi progetti dalla visione internazionale che puntano anche sulla formazione dei giovani in ambito sportivo e non solo”.

Nello specifico, “Inspire” lavora sull’inclusività e sulla parità di genere e si fonda su tre pilastri: istruzione, carriere e sport.

Si parte il 18 settembre con “Adotta una Scuola”, il progetto del programma “Inspire Learning” dedicato ai ragazzi dai 9 ai 15 anni, che avvicina le nuove generazioni al mondo della vela e dello sport sostenibile grazie alle attività STEM, acronimo delle materie Science – Technology – Engineering – Mathematics. SailGP assocerà ogni scuola partecipante a un team per rendere ancora più coinvolgente, emozionante e memorabile il programma, che prevede una visita al sito tecnico della competizione, un incontro con gli atleti pluripremiati e attività pratiche di apprendimento STEM, svolte in collaborazione con One Ocean Foundation.

Inoltre, a ogni classe è stata proposta la “Boat Design Challenge”: le scolaresche dovranno impegnarsi a disegnare o costruire un modellino F50 per la propria squadra, utilizzando materiali riciclati per progettare un’imbarcazione più sicura, veloce e sostenibile. SailGP ha pensato anche ai circoli velici locali, ai quali è stata data la possibilità di iscrivere a un tour dell’area tecnica alcuni dei propri associati tra i 9 e 15 anni. Tra le scuole e i circoli velici locali aderenti, sono quasi 400 i bambini coinvolti che svolgeranno le attività tra il 18 e il 22 settembre.

One Ocean Foundation è una fondazione internazionale nata in Italia con l’obiettivo di accelerare le soluzioni ai problemi degli oceani ispirando leader globali, istituzioni, aziende e persone, promuovendo un’economia blu sostenibile e migliorando la conoscenza attraverso la “Ocean literacy” la divulgazione dei temi correlati al mare e alla sua tutela.

Come partner del ROCKWOOL Denmark SailGP Team, One Ocean Foundation ha contribuito con le sue attività alla vittoria della Stagione 3 del campionato SailGP ‘Impact League’ e porterà l’iniziativa One Ocean Young a Taranto, ospitando più di 300 giovani con una serie di attività di educazione alla scienza oceanica e di pulizia delle spiagge durante la settimana di regate del SailGP.

“Siamo molto lieti di collaborare con la nostra esperienza nei programmi di educazione alla biodiversità marina e alla salute degli oceani al ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix di Taranto”, dichiara Riccardo Bonadeo, presidente di One Ocean Foundation.

Il programma Inspire proseguirà con “Careers”, il progetto che offre agli studenti e ai giovani professionisti l’opportunità di fare un’esperienza lavorativa di una settimana in uno dei numerosi eventi di SailGP; in quei giorni i giovani professionisti (con età superiore ai 18 anni) potranno cimentarsi in diversi ruoli tra quelli disponibili nell’ambito della tappa tarantina di SailGP: Media e Comunicazione, Fotografia e Video, Costruzione delle imbarcazioni, Idraulica, Cime ed armo, Comunicazione dalle imbarcazioni, Sostenibilità, Gestione della competizione, Membri del team di terra. Per ulteriori informazioni e candidarsi all’iniziativa, entro il 16 agosto, visitare SailGP.com/InspireCareers o scrivere alla e-mail inspirecareers@sailgp.com.

“INSPIRE X WASZP” infine, punta sulla prossima generazione di velisti. Non ci saranno, infatti, soltanto i big di SailGP a regatare a Taranto: dal 20 al 24 settembre, i 16 giovani velisti e veliste under 21 selezionati voleranno a bordo di derive singole a foil “Waszp” e gareggeranno contro i migliori atleti WASZP under 21. È possibile candidarsi per partecipare alla competizione fino al 16 agosto visitando SailGP.com/InspireRacing o scrivendo alla e-mail inspireracing@sailgp.com.

ROCKWOOL è “Title Partner” della tappa di Taranto del campionato e fa parte di SailGP dal 2019, quando ha fondato il Denmark SailGP Team. Il Gruppo ROCKWOOL è leader nella produzione di prodotti in lana di roccia completamente riciclabili e, all’inizio di quest’anno, è stato riconosciuto come una delle aziende più sostenibili al mondo e il leader globale della sostenibilità tra le aziende di prodotti per l’edilizia nella classifica di sostenibilità ‘Global 100 di Corporate Knights’. ROCKWOOL, che nel 2022 ha registrato ricavi pari a 3,907 miliardi di euro, conta circa 12.400 dipendenti e 51 stabilimenti produttivi in 40 Paesi. Presente in Italia dal 1989, l’azienda impiega 90 dipendenti per un fatturato 2022 di circa 138 milioni di euro.

‘SailGP – powered by nature’ è il campionato velico che gareggia per un futuro migliore, promuovendo un mondo alimentato dalla natura. Competizione di punta per i catamarani F50, SailGP presenta squadre nazionali che gareggiano su percorsi brevi ed intensi, regate di tipo stadium racing sugli specchi d’acqua più iconici di tutto il mondo. Durante i dodici eventi della stagione, i migliori atleti della vela internazionale si destreggiano a bordo di catamarani F50 identici, ad alta tecnologia e velocità, capaci di superare i 50 nodi (oltre 90 km/h). Per ulteriori informazioni, visitare il sito SailGP.com.

