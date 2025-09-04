4 Settembre 2025

Taranto, Russo: “Questa squadra per me è tutto”

Lorenzo Ruggieri 4 Settembre 2025
Propheta in patria. Questo il ruolo a cui ambisce Nicola Russo con la maglia del Taranto, sua città di nascita. Già contro lo Spinazzola, il fantasista si è reso determinante grazie all’assist per il gol di Souare e ad una traversa. Un impatto descritto così dallo stesso Russo ai microfoni di Antenna Sud nel post gara: “Affronteremo un campionato difficilissimo, anche oggi abbiamo giocato su un terreno inguardabile. Siamo in fase di rodaggio, io sono arrivato solo due giorni fa e dobbiamo conoscerci tutti bene per fare un campionato importante. Dopo 10 anni torno a Taranto, sono un tarantino verace. Il mister ha fortemente voluto il mio ritorno. Ora pensiamo partita dopo partita, ci attende un tour de force con 8 gare in 20 giorni. Taranto per me è tutto, nel mio corpo scorre sangue rossoblu. Sono orgogliosamente tarantino”.

