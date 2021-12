Furto sacrilego nella chiesa della Madonna della salute nel borgo antico di Taranto. Ignoti hanno rubato i gioielli con i quali i fedeli avevano ornato la tela della Vergine.

Sono stati sottratti dall’icona della Madonna della Salute dell’omonimo santuario, la tela fortunatamente non è stata deturpata. Gli ex voto, copia fedele di quelli custoditi altrove, hanno un valore puramente devozionale, sono segno dell’affetto dei tarantini verso la Madre di Dio, testimonianze di fede, di gratitudine e di supplica per il dono della salute, per tale ragione la comunità cristiana rimane oltremodo ferita. Oggi l’arcivescovo Filippo Santoro, si è recato nel pomeriggio nel santuario per rivolgere una preghiera alla Vergine Salus Infirmorum. Si spera nel pentimento di chi ha compiuto questo atto vergognoso e che, toccato in coscienza, trovi il modo di restituire gli oggetti sacri.