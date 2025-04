Taranto: ruba un camion, si schianta contro tre auto e fugge

Momenti di tensione intorno alle 12:10 di martedì 22 in via Umbria, a Taranto, dove un ladro ha rubato un camion lasciato momentaneamente incustodito con le chiavi inserite. Partito a tutta velocità lungo Corso Italia e poi in via Argentina, il malvivente ha perso il controllo finendo contro tre auto parcheggiate.

Nonostante lo schianto, l’uomo è riuscito a proseguire la fuga, abbandonando il camion in via Diego Peluso. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno recuperato il veicolo e avviato le indagini. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, si cerca ora di risalire all’identità del responsabile.

