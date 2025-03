Taranto, ruba portafoglio e utilizza carte di credito: arrestato

La Polizia di Taranto ha arrestato un pregiudicato tarantino di 43 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento.

L’arresto è avvenuto grazie all’intervento della Squadra Volante, che durante i consueti servizi di controllo nella zona del Terminal Bus del Porto Mercantile, è stata avvicinata dal conducente di un autobus. Quest’ultimo ha denunciato il furto del suo portafoglio mentre stava facendo scendere i passeggeri.

Le indagini condotte dai Falchi della Squadra Mobile hanno subito indirizzato i sospetti verso un noto pregiudicato della zona, che nelle ore precedenti era stato visto aggirarsi nei dintorni a bordo di uno scooter. Dopo che la vittima ha ricevuto notifiche relative ad acquisti effettuati con il bancomat presso esercizi commerciali del quartiere Tamburi, gli agenti hanno avviato mirati servizi di controllo.

L’uomo, dopo aver provato ad acquistare altri beni, è stato riconosciuto dai commercianti e rifiutato per via della sua cattiva reputazione. In breve tempo, è stato rintracciato in via Galeso, vicino a un distributore H24. Messo alle strette, il 43enne ha ammesso le sue colpe e ha restituito il portafoglio rubato.

L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.

