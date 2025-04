Taranto, ruba cosmetici in un negozio e picchia la titolare: arrestata

Si tratta di una 40enne, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di lieve entità

Una donna di 40 anni è stata arrestata dagli agenti della Polizia con l’accusa di rapina impropria, in seguito a un intervento nei pressi di un grande magazzino situato nel quartiere Tamburi di Taranto. L’esercizio commerciale, gestito da cittadini di origine cinese, è stato anche teatro di una violenta lite tra la donna e la titolare del negozio.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Volante, la 40enne, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di lieve entità, sarebbe stata sorpresa mentre tentava di sottrarre alcuni cosmetici dagli scaffali. Una volta oltrepassata l’area delle casse, è stata fermata dai dipendenti del negozio, che le hanno chiesto di mostrare il contenuto della borsa.

In risposta, la sospettata avrebbe iniziato a insultarli, per poi aggredire fisicamente la titolare strattonandola e tirandole i capelli. Le immagini delle telecamere di sorveglianza interne hanno confermato la dinamica: la donna aveva nascosto merce per un valore di circa 25 euro nella propria borsa.

Durante il controllo è stato rinvenuto anche un flacone da 100 ml di metadone, privo di etichetta, che ha fatto scattare una denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata posta agli arresti domiciliari.

