Taranto, rossoblù allo Stadio Italia di Massafra: “Gesto doveroso”

TARANTO – Piena armonia istituzionale: il Comune di Massafra ha dato subito disponibilità al nuovo Taranto di poter giocare allo stadio Italia le partite del campionato di eccellenza. Un gesto doveroso come sottolinea il presidente del consiglio comunale massafrese Gentile.
