Taranto, rogo vicino al cimitero dei Tamburi: donna intossicata, sequestrata l’area

Nella giornata di mercoledì 13 agosto, in via San Brunone, nei pressi del cimitero del quartiere Tamburi a Taranto, si è verificato un incendio all’interno di un’area di proprietà dell’ex Ilva. Le fiamme, la cui origine è ancora da accertare, sono state spente rapidamente dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

Il magistrato ha disposto il sequestro penale della zona interessata, provvedimento adottato anche in seguito all’intossicazione di una donna a causa del fumo sprigionato dal rogo. Non è ancora stata determinata la natura del materiale andato in combustione.

Sul posto sono intervenuti tecnici dell’ARPA, agenti della Polizia Locale, militari dei Carabinieri Forestali e rappresentanti dell’ex Ilva. Il sequestro consentirà di avviare gli accertamenti utili a determinare le cause dell’incendio e a verificare eventuali responsabilità.

