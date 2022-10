TARANTO – Incendio la scorsa notte nel centro di Taranto, le fiamme hanno distrutto due auto parcheggiate.

Non è stata accertata la matrice dolosa dell’incendio che nella notte tra sabato e domenica ha interessato una Lancia Ypsilon ed una BMW, le vetture erano parcheggiate in Via Diego Peluso.

Le fiamme hanno avvolto i veicoli che hanno riportato ingenti danni, sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Taranto e le forze dell’ordine.

Foto Francesco Manfuso