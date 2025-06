Taranto, rogo alla Irigom: rischio ambientale, scatta l’ordinanza (video)

Il sindaco Bitetti ha imposto alla cittadinanza residente nell’area coinvolta di evitare attività all’aperto, in via precauzionale

Un vasto incendio ha interessato nel pomeriggio di sabato 28 giugno l’impianto Irigom, situato nel quartiere Tamburi di Taranto. Le fiamme, sviluppatesi all’interno dello stabilimento, hanno generato una densa colonna di fumo visibile anche a grande distanza, destando seria preoccupazione tra i residenti per le possibili implicazioni sanitarie e ambientali.

Il sindaco Piero Bitetti ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente su sollecitazione della Prefettura. Il provvedimento impone alla cittadinanza residente nell’area coinvolta di evitare attività all’aperto, in via precauzionale, fino al completamento delle indagini ambientali avviate da ARPA Puglia e dalle autorità sanitarie.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli operai presenti nello stabilimento al momento dell’incendio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Polizia Locale e da altre Forze dell’Ordine, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e regolare la viabilità.

Il sindaco ha ringraziato tutte le unità operative per il loro pronto intervento, sottolineando come la situazione richieda la massima vigilanza: “La sicurezza e la salute dei cittadini sono la nostra priorità assoluta”. L’amministrazione comunale ha inoltre ribadito l’intenzione di monitorare l’evolversi dell’emergenza e di sollecitare accertamenti approfonditi sul rispetto delle prescrizioni ambientali da parte dell’azienda coinvolta. (Video Francesco Manfuso)

