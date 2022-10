Il Taranto risorge in uno Iacovone semi vuoto dopo la pessima figura di Pagani con la Gelbison. Grazie a un rigore trasformato al 38’ da Infantino, alla prima rete stagionale, i rossoblu superano un Foggia sempre più in crisi. Satanelli che hanno chiuso la contesa in 9 uomini per le espulsioni di Malomo nel primo tempo e Costa nella ripresa. La squadra di Gentile, momentaneamente in panchina in attesa del successo di Boscaglia, ha avuto la possibilità di riequilibrare il match all’83’: Ferrara spinge in area Vuthaj, Tremolada assegna il rigore, ma la conclusione centrale dello stesso Vuthaj dagli undici metri è respinta da Vannucchi. Con questa vittoria il Taranto sale a quota 6 superando proprio il Foggia che resta con 4 punti in classifica. (Foto Max Todaro)

⏱ 90’+4’ Finita.

⏱ 90’ Concessi quattro minuti di recupero.

🔴⚫️ 84’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi anche in casa Foggia: Nicolao e Frigerio per Di Noia e Garattoni.

🔴🔵 83’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio per il Taranto: Guida e Infantino lasciano il campo a Raicevic e La Monica.

🔴⚫️ ❌ 83’ RIGORE PARATO! Conclusione centrale di Vuthaj, Vannucchi gli dice no con i piedi.

🔴⚫️ 80’ Espulso 🟥 Costa per aver colpito un avversario sotto gli occhi dell’arbitro. Foggia in 9.

🔴🔵 78‘ Ammonito 🟨 Ferrara per gioco falloso.

🔴⚫️ 78’ RIGORE PER IL FOGGIA: Ferrara strattona spinge in area, per Tremolada non ci sono dubbi.

🔴⚫️ 76’ Ammonito 🟨 Costa per gioco falloso.

🔴⚫️ 72’ Ammonito 🟨 Di Noia per gioco falloso.

🔴⚫️ 65’ Ammonito 🟨 Papazov per gioco scorretto.

🔴⚫️ 58’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambia anche il Foggia: Ogunseye rileva D’Ursi.

🔴🔵 57’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Mazza prende il posto di Labriola.

⏱ 46’ Si riparte con gli stessi 21 che hanno chiuso la prima frazione.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱ 45’+3’ Si chiude qui un primo tempo gradevole, che vede il Taranto in vantaggio grazie al rigore trasformato da Infantino al 38’. Foggia in 10 per il rosso diretto a Malomo.

⏱ 45’ Concessi 3 minuti di recupero.

🔴🔵 45’ Infantino, galvanizzato dal primo gol stagionale, si libera bene in area, ma non trova lo specchio della porta. L’attaccante rossoblu lamenta una trattenuta.

🔴⚫️ 39’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Foggia, Papazov in campo per Odjer.

🔴🔵 38’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Infantino su rigore! Dagli undici metri, il numero 9 rossoblu spiazza Nobile portando in vantaggio i rossoblu.

🔴🔵 35’ RIGORE PER IL TARANTO.

🔴⚫️ 35’ Espulso 🟥 Malomo per fallo in area su Romano lanciato a rete.

🔴⚫️ 34’ Foggia ancora vicinissimo al gol: Schenetti si ritrova solo davanti a Vannucchi, ma la palla si stampa sulla traversa.

🔴⚫️ 31’ Ammonito 🟨 Garattoni per gioco scorretto.

🔴⚫️ 24’ Ammonito 🟨 Petermann per gioco falloso.

🔴🔵 22’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambio forzato per il Taranto: Infantino prende il posto dell’infortunato Tommasini.

🔴⚫️ 21’ Sul terzo corner, Vuthaj svetta di testa mancando il bersaglio di pochissimo.

🔴⚫️ 19’ Vuthaj imbecca D’Ursi in area, violenta conclusione che Vannucchi devia miracolosamente in angolo.

🔴🔵 16’ Guida prova a sorprendere Nobile dalla lunga distanza, non inquadra la porta.

🔴⚫️ 8’ Ecco il Foggia: Schenetti finalizza un dai e vai con un compagno, conclude a rete, ma Vannucchi è pronto.

🔴🔵 5’ Conclusione di Labriola all’interno dell’area, Nobile è pronto.

🔴🔵 4’ Ci prova Tommasini dal limite, Nobile respinge sui piedi di Romano che scaglia su un difensore.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 TARANTO-🔴⚫️ FOGGIA 1-0

⚽️ RETI: 38’ rigore Infantino (T)

🔴🔵 TARANTO 3511: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Romano, Labriola (57’ Mazza), De Maria, Ferrara; Guida (83’ La Monica); Tommasini (22’ Infantino, 83’ Raicevic). Panchina: Russo, Granata, Panattoni, Vona. All. Capuano.

🔴⚫️ FOGGIA 4312: Nobile; Garattoni (84’ Nicolao), Malomo, Sciacca, Costa; Petermann, Odjer (39’ Papazov), Di Noia (84’ Frigerio); Schenetti; Vuthaj, D’Ursi (58’ Ogunseye). Panchina: Raccichini, Illuzzi, Chierico, Peralta, Leo, Peschetola, Iacoponi, Tonin. All. Gentile.

🟡 ARBITRO: Paride Tremolada di Monza. Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Matteo Pressato di Latina. IV:Giuseppe Rispoli di Locri.

🟨 AMMONITI: Petermann, Garattonil Papazov, Di Noia (F); De Maria, Ferrara (T).

🟥 ESPULSI: Al 35’ Malomo (F) per aver fermato irregolarmente Romano in chiara occasione da gol. All’80’ Costa (F) per aver colpito un avversario sotto gli occhi dell’arbitro.

📌 NOTE: Recuperi 3’/4’. Angoli 2-7