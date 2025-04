Taranto, riparte la nave “Vespucci” salutata dai Carabinieri a cavallo

TARANTO – La nave scuola “Amerigo Vespucci” ha mollato gli ormeggi, dopo sei giorni lascia Taranto e la Puglia, in precedenza aveva sostato anche a Brindisi. Il veliero ha attirato l’attenzione di tantissime persone, a testimoniarlo il pieno di visitatori, solo i dati relativi al capoluogo ionico indicano circa 50mila persone a bordo per una visita, suscitando emozioni. Per l’occasione già alle sette di oggi, in Corso due Mari c’erano i Carabinieri a cavallo, hanno voluto dare il loro saluto alla “regina dei Mari”. Un’altra bella immagine suggestiva di una settimana da incorniciare.

Il video di Francesco Manfuso

