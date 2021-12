Taranto, rinnovo Consiglio Provinciale, presentate due liste

Sono scaduti oggi i termini per la presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio provinciale di Taranto, le elezioni si terranno il prossimo 12 gennaio. Ricordiamo che il consiglio con la normativa recentemente entrata in vigore, ha una durata di due anni, mentre il Presidente del Consiglio resta in carica quattro anni, Giovanni Gugliotti (attuale presidente) concluderà il suo mandato nel prossimo autunno.

Presentate due liste, una di centrodestra, l’altra di centrosinistra, ogni lista conta dodici candidati (sono esclusivamente amministratori comunali).

Il voto è riservato a sindaci e consiglieri comunali dei comuni della provincia ionica.

Ecco i candidati:

Lista TERRA JONICA per il centrosinistra

– Gregorio Pecoraro (Sindaco di Manduria), Vito Parisi (Sindaco di Ginosa), Aurelio Marangella, Francesco Andrioli (Sindaco di Statte), Gaia Silvestri, Paolo Lepore, Cristina Leone, Anna Filippetti, Vita Del Prete, Annamaria Lecce, Vincenzo Angelini, Andrea Tripaldi.

Lista PROGETTO COMUNE per la provincia di Taranto per il centrodestra

– Vito Punzi, Alfredo Longo (Sindaco di Maruggio) Immacolata Cascione, Angelo De Mauro, Michele Franzoso, Maria Giovanna Galatone, Domenico Gigante, Annarita Massaro, Vita Massaro, Marco Natale, Giancarla Zaccaria, Roberto Puglia.