Taranto, rinasce il Centro “Magna Grecia”, sarà riqualificato e consegnato a marzo

TARANTO – Sarà interamente riqualificato e consegnato a marzo del prossimo anno, nuova vita per il Centro Sportivo Magna Grecia a Taranto. I lavori, affidati dalla struttura commissariale per i Giochi del Mediterraneo, sono iniziati una ventina di giorni fa, e viaggiano speditamente. Ci siamo recati sul posto per fare il punto sulla situazione, ecco il servizio del Tg di Antenna Sud.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author