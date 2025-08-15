Taranto, rilancio per Dammacco e proposta a Cipolletta

Il calciomercato del Taranto dovrebbe entrare nel vivo subito dopo ferragosto. In questi ultimi giorni il ds Riccardo Di Bari ha sondato diversi calciatori per capire come e dove affondare. Dopo un primo approccio piuttosto ‘freddo’, il club rossoblu ha rilanciato per Gaetano Dammacco, attaccante nell’ultima stagione alla Puteolana ed ex Brindisi. Per la difesa, secondo quanto appreso da Antenna Sud, il nome forte è Ciro Cipolletta della Fidelis Andria. Resta viva, anche se non pare prioritaria, la pista che porta all’ex Altamura Tiziano Prinari.

