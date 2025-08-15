Taranto, rilancio per Dammacco e proposta a Cipolletta

Il calciomercato del Taranto dovrebbe entrare nel vivo subito dopo ferragosto. In questi ultimi giorni il ds Riccardo Di Bari ha sondato diversi calciatori per capire come e dove affondare. Dopo un primo approccio piuttosto ‘freddo’, il club rossoblu ha rilanciato per Gaetano Dammacco, attaccante nell’ultima stagione alla Puteolana ed ex Brindisi. Per la difesa, secondo quanto appreso da Antenna Sud, il nome forte è Ciro Cipolletta della Fidelis Andria. Resta viva, anche se non pare prioritaria, la pista che porta all’ex Altamura Tiziano Prinari.
potrebbe interessarti anche
Coppa Italia Serie C, Siracusa a Foggia senza allenatore
Curva Nord Taranto contro i pettegolezzi: “Basta falsità e mezze verità”
Serie C: Foggia, De Lucia cecuto alla Casertana
Monopoli, finisce a reti bianche l’allenamento congiunto con il Noicattaro
Taranto, il mercato non si ferma a Ferragosto: idee e nomi
Potenza, De Giorgio: “Con la Cavese per iniziare col piede giusto”