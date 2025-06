Taranto, rifiuti per strada, Mancarelli spiega: “Due mezzi fermi”

Le Strade di Taranto invase dai rifiuti e nn solo nelle periferie , cattivo odore, le segnalazioni, tante, e sui social il malcontento dei cittadini.

Giampiero Mancarelli , presidente di Kyma Ambiente spiega , anche con una nota stampa cosa stia accadendo, e scrive:

”C’è il fermo di alcuni mezzi in discarica, un fermo tecnico dipeso dal rilevamento di tracce di radioattività di cicli di chemioterapia, un problema scaturito dallo scorretto conferimento dei rifiuti .

Per motivi di sicurezza, quindi e x prassi, i mezzi in questione sono stati fermati in discarica per far decantare in modo naturale la radioattività, un operazione che richiede tempo ”

Intanto il presidente manCarelli ricorda che nella notte tra il 30 giugno ed il 1 luglio, partirà il servizio di spazzamento e lavaggio notturno .

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts