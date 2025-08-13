13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Rifiuti e pali della luce bruciati in via Lisippo a Taranto (foto Franco Manfuso)

Taranto, rifiuti e pali della luce bruciati in via Lisippo

Massimo Todaro 13 Agosto 2025
Degrado e incendio vicino al cimitero San Brunone di Taranto: rifiuti pericolosi e danni alle reti.

Nei pressi del cimitero San Brunone, all’altezza della terza porta, in zona Lisippo del quartiere Tamburi a Taranto, si presenta una situazione di forte degrado. L’area è invasa da rifiuti di ogni genere, tra cui numerosi barattoli vuoti di vernice e diluente, materiali potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica.

Nella stessa zona, già compromessa dall’abbandono di scarti, ignoti hanno dato fuoco anche ai pali della luce. Le fiamme hanno causato gravi danni alle infrastrutture elettriche e telefoniche.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il Nucleo Ambientale, insieme ad agenti della polizia ambientale. Sono attesi i rilievi dell’ARPAS, l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici Telecom ed Enel per valutare e ripristinare le reti compromesse dall’incendio.

Massimo Todaro

