Taranto | Rifiuti abbandonati, Polizia Locale in azione

Rifiuti abbandonati e decoro delle aree private, a Taranto interviene la Polizia Locale

Non si ferma l’attività di contrasto al degrado da parte del Nucleo Ambientale del comando di Polizia Locale di Taranto.

In collaborazione con il reparto mobile della Polizia di Stato, gli operatori della Polizia Locale hanno effettuato un intervento sulla via per Montemesola, nei pressi del centro commerciale, per una discarica abusiva. Sono stati verificati tre siti e, contestualmente, sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili, che saranno denunciati, attraverso le informazioni presenti sui rifiuti abbandonati.

L’azione del Nucleo Ambientale è attiva anche nel controllo delle telecamere dislocate sul territorio per immortalare gli incivili che abbandonano rifiuti per strada, con oltre 50 denunce partite nell’ultimo mese.

Altre sanzioni sono state erogate a carico dei proprietari di alcuni terreni privati per la loro mancata manutenzione. All’interno del Nucleo Ambientale è stata appositamente strutturata una squadra per il controllo del territorio in ragione dell’ordinanza emessa dal sindaco Rinaldo Melucci.



«Teniamo al decoro del nostro territorio comunale – le parole del primo cittadino – e i terreni abbandonati alimentano anche la formazione di discariche abusive. È intenzione dell’amministrazione potenziare il contrasto di queste condotte che danneggiano il nostro patrimonio ambientale».