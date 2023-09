Taranto – Si chiama Jules Verne il relitto risalente all’antica Grecia che sarà ricostruito minuziosamente e pronto per navigare sulle acque di Taranto offrendo un’esperienza indimenticabile a tarantini e turisti.

Maestosa, lunga 15 metri realizzata seguendo le tecniche di costruzione di un tempo e in grado di salpare le acque tarantine: la replica della nave storica, scoperta nel 1992 durante alcuni scavi di Marsiglia, è stata l’oggetto del convegno “Rotte mediterranee: la ricostruzione di una nave storica a Taranto” avvenuta martedì 26 settembre nell’ex convento di sant’Antonio organizzato dall’agenzia regionale asset con la soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e in accordo con l’università di Marsiglia.

