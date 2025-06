Taranto, riconoscimenti ai civili della Difesa, con “Civilando” e’ tracciato il futuro

TARANTO – La visita a Taranto dí Maria De Paolis, direttore del personale civile della difesa, per presentare il volume dal titolo “Civilando“ realizzato per migliorare il rapporto tra la pubblica amministrazione e lo stesso Personale. Un vero e proprio decalogo che traccia le linee guida del futuro del settore presentato dal colonnello Domenico Spalluto. Nel corso dell’evento, ospitato nella “sala a tracciare“ dell’arsenale militare di Taranto, sono stati consegnati riconoscimenti al personale civile della difesa in servizio.

