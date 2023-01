Taranto: Ribalta nazionale con Graphic Miss di Ilenia Buongiorno

Taranto alla ribalta nazionale grazie a Graphic Miss di Ilenia Buongiorno. L’attività dell’apprezzata grafica pubblicitaria ha vinto il Wedding Award 2023 nella categoria “partecipazioni” e si afferma come una delle migliori imprese di servizi per matrimoni in Italia.

Nella storica decima edizione della rassegna, i Wedding Awards sono gli unici premi assegnati in base alle recensioni delle coppie sposate. Graphic Miss di Ilenia Buongiorno è tra le imprese premiate in questa edizione avendo ricevuto un numero cospicuo di recensioni positive da parte delle coppie iscritte a Matrimonio.com: un anno memorabile per la giovanissima e frizzante azienda che ha sede in via Zara, 2 a Taranto.

“E’ un grande onore essere il migliore fornitore delle partecipazioni nozze in Puglia – confessa Ilenia Buongiorno – per me è un premio tanto sudato, perché nel 2022 ho cambiato due sedi prima di aprire la mia attività e non è stato semplice accontentare tutti i miei meravigliosi clienti. Devo ringraziare in principal modo loro, che attraverso le loro recensioni mi hanno fatto comprendere che il mio lavoro è apprezzatissimo e sviluppato bene. Loro amano molto il personalizzato e noi personalizziamo il loro matrimonio: siamo pronti a soddisfare i loro sogni”.

Da settembre, al fianco di Ilenia c’è la collaboratrice Flavia Boccuni: “Mi ha voluto al suo fianco come braccio destro nella creazione e nella manualità. Imparerò tanto da Ilenia, che è una grafica pazzesca e spero di diventare anche io come lei”.

SUI WEDDING AWARDS I Wedding Awards vengono assegnati alle seguenti categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto matrimonio, Trasporto invitati, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi.

L’elenco completo dei vincitori è disponibile qui: http://www.matrimonio.com/wedding-awards.

SU MATRIMONIO.COM Matrimonio.com è un portale parte del gruppo di riferimento del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare le coppie a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale e il mercato virtuale di nozze su Internet più grandi a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 700.000 professionisti del settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare fornitori, etc.

Condividi su...



Linkedin

email