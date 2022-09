Il Taranto ribalta la Fidelis Andria con un super Guida

Il Taranto supera in rimonta la Fidelis Andria e conquista i primi tre punti della stagione. Seconda sconfitta consecutiva per i federiciani di Cudini. Dopo un primo tempo a reti bianche, succede tutto nella ripresa: al 57’, vantaggio Fidelis con Candellori, pescato in area da Sipos. Cinque minuti più tardi, il pari rossoblu: Mastromonaco pennella un cross, Guida, dimenticato dalla retroguardia biancazzurra, infila Zamarion di testa. Al 79’, i rossoblu trovano il vantaggio con un eurogol di Guida, che affianca Costantino (Monterosi) in vetta alla classifica marcatori del Girone C. In pieno recupero, miracolo del debuttante Vannucchi su colpo di testa ravvicinato di Sipos. (Foto Max Todaro)

LA CRONACA

⏱ 90’+5’ FINISCE QUI.

⚪️🔵 90’+4’ Miracolo di Vannucchi su colpo di testa ravvicinato (azione d’angolo) di Sipos.

🔴🔵 90’+2’ Ammonito 🟨 Manetta per gioco non regolamentare.

⏱ 90’ Concessi 5 minuti di recupero.

⚪️🔵 87‘ SOSTITUZIONE 🔄 Nella Fidelis Andria esce Hadziosmanovic entra Fabriani.

⚪️🔵 82’ Colpo di testa di Paolini, Vannucchi blocca a terra.

🔴🔵 79’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Guida! Il numero 11 rossoblu si accentra dalla sinistra e segna una rete delle sue. Prodezza che vale il vantaggio. Quarta rete in campionato.

⚪️🔵 72’ SOSTITUZIONE 🔄 Triplo cambio per la Fidelis Andria: Orfei, Urso e Bolsius lasciano il campo a Pavone, Paolini e Persichini.

🔴🔵 69’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimi due cambi per il Taranto, Evangelisti e De Maria lasciano il campo a Granata e La Monica.

🔴🔵 67’ Ammonito 🟨 Guida per gioco falloso.

🔴🔵 64’ Ammonito 🟨 Romano per gioco falloso.

🔴🔵 62’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Guida! Cross di Mastromonaco, colpo di testa di Guida e 1-1. Terza rete stagionale per il trequartista rossoblu.

⚪️🔵 57’ GOL DELLA FIDELIS ANDRIA: ⚽️ Candellori! Sipos pesca in area Candellori, che stoppa e conclude battendo Vannucchi.

🔴🔵 56’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Tommasini prende il posto di Infantino.

⚪️🔵 50’ Ammonito 🟨 Urso per gioco falloso.

🔴🔵 47’ Subito protagonista Diaby: riceve palla in area da De Maria, la conclusione è parata in due tempi da Zammarion.

🔴🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio nel Taranto: Bibi Diaby torna in campo dopo un anno di assenza, a lasciare il campo è Vona. Entra anche Mastromonaco per Brandi.

⏱ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱ 45’+1 Dopo un minuto di recupero, si chiude una prima frazione frizzante.

⚪️🔵 45’ Scambio in area Sipos-Orfei, destro di quest’ultimo che non inquadra lo specchio da posizione defilata.

🔴🔵 44’ Ammonito 🟨 Vona per gioco falloso.

🔴🔵 34’ Solito tiro a giro di Michele Guida, sfiora il palo alla sinistra di Zammarion.

⚪️🔵 30’ Ammonito 🟨 Sipos per gioco scorretto.

🔴🔵 20’ Ammonito 🟨 Infantino per gioco falloso.

⚪️🔵 16’ Ammonito 🟨 Hadziosmanovic per gioco falloso.

🔴🔵 8’ Risposta immediata del Taranto: Guida mette un pallone in area, Evangelisti ci arriva in ritardo e mette fuori di testa.

⚪️🔵 7‘ Brivido anche per il Taranto: Urso crossa dalla sinistra per la testa di Sipos, che in tuffo di testa non inquadra la porta di Vannucchi.

🔴🔵 2’ Taranto subito pericoloso: su azione d’angolo, testa di Infantino di pochissimo alto.

⏱ 1’ Partiti. Nell’11 titolare non c’è più Ferrara, seduto in panchina: al suo posto De Maria.

⏱ 1’ Prima dell’inizio del match, minuto di silenzio per onorare le vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 TARANTO-⚪️🔵 FIDELIS ANDRIA 2-1

⚽️ RETI: 57’ Candellori (FA), 62’ Guida (T), 79’ Guida (T)

🔴🔵 TARANTO 352: Vannucchi; Manetta, Antonini, Vona (46’ Diaby); Evangelisti (69’ Granata), Romano, Labriola, Brandi (46’ Mastromonaco), De Maria (69’ La Monica); Guida; Infantino (56’ Tommasini). Panchina: Loliva, Russo, D’Egidio, Ferrara, Panattoni, Mazza, Sakoa. All. Violini (Capuano squalificato).

⚪️🔵 FIDELIS ANDRIA: Zamarion; Hadziosmanovic (87‘ Fabriani), Milillo, Dalmazzi, Mariani; Urso (72’ Paolini); Arrigoni, Candellori; Bolsius (72’ Persichini), Sipos, Orfei (72’ Pavone). Panchina: Savini, Graziano, Pinelli, Mercurio, Delvino, Djibril, Zenelaj, Alba. All. Cudini.

🟡 ARBITRO: Michele Giordano di Novara. Assistenti: Federico Votta di Moliterno e Fabio Mattia Festa di Avellino. IV: Fabio Rosario Luongo di Napoli.

🟨 AMMONITI: Hadziosmanovic, Sipos, Urso (FA); Infantino, Vona, Romano, Guida, Manetta (T).

📌 NOTE: Recuperi 1’/. Angoli 7-3