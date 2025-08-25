25 Agosto 2025

Taranto, riaprirà a breve l “Oasi Palude La Vela”

Laura Milano 25 Agosto 2025
A Taranto, l’oasi “Palude la vela”  tornerà nuovamente fruibile e visitabile. A palazzo di città siglato protocollo d’intesa x la sua gestione tra amministrazione comunale e WWF

 

