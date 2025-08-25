Taranto, riaprirà a breve l “Oasi Palude La Vela”

A Taranto, l’oasi “Palude la vela” tornerà nuovamente fruibile e visitabile. A palazzo di città siglato protocollo d’intesa x la sua gestione tra amministrazione comunale e WWF
About Author
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
potrebbe interessarti anche
Taranto, tragedia della strada: giovane avvocato perde la vita
Castellaneta, tre ragazzi rapinati fuori da un locale: sottratti orologi e monili d’oro
Palagianello, carabiniere tenta di sedare una rissa ma viene picchiato: indaga la Procura
Grottaglie, 20% in più su Tari: incalza la protesta
Faggiano, situazione ex Ilva sul palco della Festa dell’ Unità
Premio Atleta di Taranto: sedicesima edizione