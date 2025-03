Taranto: revocata la concessione per lo stadio di Faggiano

Il Comune di Faggiano ha avviato la procedura di revoca della concessione dello Stadio Comunale per inadempienza contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Secondo quanto comunicato dal Settore Urbanistica, Edilizia e Patrimonio, risultano violazioni di diverse clausole della concessione attualmente in essere, in particolare degli articoli 4, 7, 8, 9, 15 e 26.

Intanto, il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali, ha disposto l’estinzione della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del Taranto FC a seguito della desistenza del ricorrente Sergio Capograssi e di due creditori intervenuti, Double A Spa e Antonio Valerio Turso Maico. Tuttavia, dagli atti emerge un debito erariale di 1.527.307,61 euro, motivo per cui il Tribunale ha deciso di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza. La decisione è stata presa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025, con il collegio giudicante presieduto dal magistrato Italo Federici, affiancato dai giudici Raffaele Viglione e Giuseppe De Francesca.

